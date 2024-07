Dea, nuova offerta per O’Riley: è l’alternativa a Koopmeiners

Bergamo, 13 luglio 2024 – All’Atalanta manca solo la ciliegina sulla torta, dopo un mercato rapido ed efficace. Rapido perché la dirigenza ha chiuso la pratica dei nuovi acquisti, il difensore Ben Godfrey e la punta Niccolò Zaniolo, oltre al jolly di centrocampo Ibrahim Sulemana, a tempo di record, in modo da avere i giocatori presenti già nel primo giorno di ritiro, o nel giro di pochi giorni, per agevolare il lavoro del tecnico Gasperini.

Mercato efficace, quello nerazzurro, in entrata, con questi tre innesti di qualità, e essenziale in uscita, nel senso che della squadra che ha giocato e fatto bene lo scorso anno ha salutato soltanto il laterale Holm, non riscattato per scelta tecnica, oltre a calciatori fuori dalle rotazioni, come Adopo e Palomino.

Matthew Sean O’Riley nel mirino

Squadra che vince non si cambia, ma si migliora, con Godfrey, Sulemana e Zaniolo, appunto, e forse anche con l’aggiunta di Matthew Sean O’Riley, la ciliegina sulla torta, il centrocampista di qualità ed esperienza (nella scorsa stagione ha disputato sei gare di Champions) con caratteristiche diverse degli altri centrocampisti nerazzurri.

Mediano ma anche interno, mezz’ala dai piedi buoni e dai numeri considerevoli: lo scorso anno O’Riley tra campionato scozzese e coppe varie ha collezionato 49 presenze con il Celtic Glasgow con 19 gol e 18 assist. La dirigenza nerazzurra lo sta trattando da settimane con i biancoverdi scozzesi, partiti dalla cifra stellare di 25 milioni. Adesso la trattativa ballerebbe intorno ai 18-20. Il giocatore classe 2000, inglese ma di passaporto danese (ha esordito a novembre con la Danimarca), avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento a Bergamo.

Le trattative concluse

Intanto Luca Percassi e il ds Tony D’Amico sono impegnati anche sulla coda finale delle cessioni dei giocatori in esubero, dopo aver già venduto Okoli a 15 milioni al Leicester, Cambiaghi per 12 milioni al Bologna, Zortea per 5 milioni al Cagliari e Colley per 4,5 milioni allo Young Boys. Sta per accasarsi al San Gallo il 21enne guineano Mostapha Cissé, lo scorso anno 8 gol in serie C con l’under 23 atalantina, e avanza la trattativa per il trasferimento in MLS dell’attaccante russo Aleksey Miranchuk, vicino all’Atlanta United, per 11 milioni più 2 di bonus, mentre il portiere Pierluigi Gollini si avvicina al Genoa.