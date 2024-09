Tragico incidente a Carobbio, pedone investito e ucciso da un’auto sull’ex Provinciale 91

Carobbio (Bergamo), 1 settembre 2024 – Tragico incidente, sabato sera poco prima delle 21, a Carobbio degli Angeli, nella Bergamasca: un 54enne è morto investito da un’auto mentre stava ritornando a casa sull’ex Provinciale 91.

Dalle prime informazioni, sembra che l’uomo stesse camminando sul ciglio della strada, in un tratto di provinciale senza marciapiede e poco illuminato, al confine tra i Comuni di Carobbio e Chiuduno.

Immediato l’intervento del 118 con un’ambulanza e un’automedica: i soccorritori hanno provato a rianimare il 54enne ma invano e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Al volante dell’auto un 27enne, portato in ospedale in codice verde per accertamenti e per i prelievi di prassi per verificare la presenza di alcol o droga nel sangue.

Sul posto anche la Polizia locale di Chiuduno per la gestione del traffico e i carabinieri di Stezzano, Calcinate e Grumello per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.