Calvisano-Milano corsa al terzo posto. Parabiago all’assalto di Biella

La serie A di rugby riprenderà domani il suo cammino con la tredicesima giornata della regular season. Un turno ricco di partite interessanti che nel girone 1, accanto alla sfida d’alta classifica tra Parabiago e Biella, si appresta a riservare un occhio di riguardo al derby lombardo tra Calvisano e Rugby Milano. Il match che si giocherà al San Michele, in effetti, ha un significato del tutto particolare e mette in palio punti che potrebbero rivelarsi determinanti per conquistare il terzo posto. Con il Cus Torino capolista e Biella intente a contendersi il primato, la terza piazza acquista un valore ben preciso e, numeri alla mano, se lo contendono, insieme a Parabiago e Cus Torino, proprio le due rivali che si affronteranno nella Bassa Bresciana. I gialloneri di Dal Maso e Zappalorto inseguono con due lunghezze di ritardo i meneghini e guardano a quest’incontro con la fiducia trasmessa dalla bella prestazione messa in mostra con Biella (nonostante la sconfitta finale). Sul fronte degli ospiti, la sfida con Calvisano, complice il difficile compito che attende i cugini di Parabiago, può rappresentare il trampolino di lancio per avvantaggiarsi nella corsa verso quella terza posizione che i milanesi, attuali detentori, sono fermamente decisi a mettere in cassaforte. Luca Marinoni