Anziane in casa con trenta gatti. Arrivano i vigili

Tutto è cominciato con una segnalazione arrivata al Comando della Polizia locale di Romano di Lombardia che denunciava condizioni igienico-sanitarie precarie in una villetta. Senza contare l’odore nauseabondo proveniente dall’urina di felini. Una situazione ormai insostenibile per i vicini di casa. Quando sono arrivati alla villetta, gli agenti hanno fatto fatica a entrare tanto era forte la puzza e allarmante la situazione dal punto di vista igienico. Le residenti, due anziane con una trentina di gatti in una situazione insostenibile che ha comportato l’adozione di alcuni di loro.

A malapena gli agenti sono riusciti a entrare, considerato il forte odore delle deiezioni nelle lettiere, sparse in ogni angolo della casa. I gatti sono stati trovati in buona salute, ma il sovraffollamento col passare del tempo li avrebbe resi ingestibili. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere con l’affidamento dei felini ad associazioni che se ne stanno prendendo cura. Ventidue esemplari hanno cambiato casa e ora le due signore convivono con otto gatti, un numero sostenibile. Inoltre la Polizia locale ha attivato i Servizi sociali per procedere con la pulizia e l’igienizzazione della casa, che versava in una situazione davvero precaria.

Dopo il primo controllo, effettuato a seguito della segnalazione, alla successiva ispezione il quadro riscontrato dagli agenti non ha evidenziato condizioni carenti. Il quadro nel suo insieme era cambiato e migliorato sotto il profilo igienico, anche alla luce del fatto che il numero dei mici presenti nella villetta era decisamente diminuito. Alla fine per i felini la situazione si è risolta fortunatamente bene.

F.D.