Addetti paghe, fresatori e operai per l’edilizia

Operaio edile, 1 posto. Mansioni: lavorazioni per isolamenti termo-acustici, ristrutturazioni e manutenzioni. Contratto: a tempo determinato o apprendistato, a seconda del candidato. Sede di lavoro: Somma Lombardo. Candidature: centro per l’impiego di Gallarate, codice 12117. Addetto paghe e contributi, 1 posto. Mansioni: elaborazione cedolini, Uniemens, F24, elaborazioni annuali 770, autoliquidazione, CU. Contratto: apprendistato o tempo indeterminato. Sede di lavoro: Gallarate. Candidature: centro per l’impiego di Gallarate, codice 12191. Fresatore, 1 posto. Mansioni: lavorazione di piccole serie a partire da disegno compreso il piazzamento macchina. Requisiti: conoscenza disegno meccanico, utilizzo di strumenti di misura. Contratto: 6 mesi. Sede di lavoro: Besnate. Candidature: centro per l’impiego di Gallarate, codice 12031