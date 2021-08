Bergamo, 4 agosto 2021 - Torna il grande calcio d’agosto. E torna il grande pubblico negli stadi italiani. Sabato 14 agosto alle 20,30 Juventus e Atalanta si sfideranno in un test amichevole all’Allianz Stadium di Torino. Sfida di lusso, rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri per 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo scorso 19 maggio.

Quella sera c’erano poco più di seimila spettatori, antipasto dei quindicimila che si sarebbero poi visti all’Olimpico per gli Europei di calcio a giugno e luglio. Stavolta si potrebbe andare leggermente oltre i venti mila perché l’accesso sarà consentito fino al 50% (a patto che la Regione Piemonte resti zona bianca) della capienza da 41.500 posti dell’Allianz Stadium, con obbligo tassativo di green pass da esibire ai tornelli d’ingresso.

Questa le modalità di accesso illustrate dal sito ufficiale della Juventus: “Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, l’accesso all’Allianz Stadium è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021. All'accesso si dovrà fornire una certificazione verde COVID-19 con Qr Code: saranno considerati validi certificati verdi cartacei dotati di QR Code.”

La prevendita online dei biglietti comincerà dal 5 agosto.



Per l’Atalanta si tratterà della seconda amichevole di lusso in questo agosto: sabato la Dea sara a Londra per giocarsi il trofeo ‘BetWay Cup’ contro gli Hammers del West Ham United, un antipasto britannico, una settimana prima di incrociare la vecchia Signora a Torino. E il sabato successivo, il 21, debutto in campionato, sempre nel capoluogo piemontese, ma all’Olimpico in casa del Toro.





