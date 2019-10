Bergamo, 21 ottobre 2019 - Emergenza in difesa per l’Atalanta che stamattina vola a Manchester dove nel pomeriggio effettuerà la tradizionale seduta di rifinitura direttamente all’Etihad Stadium, a ranghi falciati, senza due difensori. Sul volo che porterà la squadra oltre Manica ci saranno diversi posti vuoti, per assenze impreviste che complicano i piani tattici di Gian Piero Gasperini.

Jose’ Palomino e Simon Kjaer non sono infatti disponibili per problemi muscolari accusati durante la partita di sabato all’Olimpico contro la Lazio. Il centrale argentino è stato bloccato da un guaio al flessore sinistro, mentre il danese risente di un problema all’adduttore destro: i due difensori resteranno al centro sportivo di Zingonia per seguire le terapie riabilitative. Per cui domani sera, contro il City, la Dea nel reparto difensivo avrà a disposizione solo i titolari Toloi, Djimsiti e Masiello, con il 21enne brasiliano Ibanez, mai utilizzato finora, come unica alternativa in panchina. Non vola a Manchester neppure Duvan Zapata che oggi affronterà un’altra serie di esami strumentali per valutare l’infortunio muscolare subito dieci giorni fa durante Colombia-Cile: il suo rientro è previsto solo a novembre.