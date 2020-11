Milano, 28 novembre 2020 - La Lombardia respira: da domani entrerà ufficialmente in zona arancione. Oggi sarà infatti l'ultimo giorno in zona rossa prima dell'allentamento delle misure che scatterà da domenica 29 novembre. L'uffcialità è arrivata nelle scorse ore con la firma da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, dell’ordinanza con la quale Lombardia insieme a Piemonte e Calabria da rosso passeranno in arancione. Ma non è l'unico cambiamento nella geografia dell'emergenza Covid in Italia: Liguria e Sicilia passeranno invece dall'arancione al giallo. Sempre ieri una seconda ordinanza del Ministro la riconferma nella fino al 3 dicembre di zona rossa per Toscana e Campania. Restano invece arancioni Friuli Venezia Giulia e Marche. Il prossimo step per per allentamenti scatterà il 4 dicembre, dati permettendo. La Lombardia arancione "è una notizia positiva che viene dietro alla valutazione di numeri che in questi giorni sono sempre stati positivi e continuano a esserlo" ha detto il governatore Attilio Fontana, che ha invitato però alla cautela. "In una situazione in cui il virus c'è ed è ancora pericoloso, dobbiamo ribadire ed insistere perché quei comportamenti attenti e rispettosi delle regole devono essere ancora mantenuti. Bisogna far capire a cittadini che non è iniziata la stagione del liberi tutti".

Da zona rossa ad arancione: ecco cosa cambia

Il passaggio da zona rossa a zona arancione comporta tre allentamenti in particolare. Il primo: gli studenti di seconda e terza media potranno tornare a fare lezione in aula, quelli delle superiori e delle università invece no. Secondo: gli esercizi commerciali potranno stare aperti senza più distinzione tra quelli che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e quelli che vendono altro. Attenzione, però: i centri commerciali nel weekend continueranno ad essere chiusi, eccezion fatta per le corsie di alimentari e generi di prima necessità. Terzo allentamento: all’interno del Comune di residenza o domicilio ci si potrà spostare senza l’autocertificazione.

Vademecum Lombardia in zona arancione: ecco cosa cambia per negozi, scuola, spostamenti

Indice Rt in Lombardia all 1.24

Le decisioni sono effetto di un indice di trasmissibilità del virus (Rt) all'1,08 in Italia, appena sopra la soglia di sicurezza di 1, ma con valori medi tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni e Province autonome (nella settimana 4-17 novembre, calcolato su casi sintomatici). Dodici regioni con indice di trasmissibilità Rt sopra a 1. In testa Lombardia e Toscana con 1.24. Seguono il Veneto con 1.23, la Basilicata con 1.22, il FVG con 1.17, il Molise con 1.12, l'Abruzzo e l'Emilia Romagna con 1.11, la Puglia con 1.06, la Sicilia 1.05, la PA di Bolzano con 1.03, e la Valle dAosta con 1.01. Questi i dati contenuti nel Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativi alla settimana 16-22 novembre 2020 (aggiornati al 25 novembre 2020), su una media di 14 giorni Il lazio è a 0.96, la Calabria e la Campania 0.94.

Ricoveri in calo

Ieri in Lombardia, che resta la regione più colpita dalla seconda ondata, erano 5.389 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 40.931 tamponi effettuati, per un rapporto nuovi positivi/tamponi pari al 13,1%. 181 morti per un totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 21.393. Sempre venerdì, buone notizie sul fronte dei ricoveri che calano sia in terapia intensiva (-9, 925 in totale) sia negli altri reparti (-127, 7.869 totali) e su quello dei guariti/dimessi: sono 15.054 in una giornata. Per quanto riguarda la diffusione del contagio nelle provincie lombarde, Milano resta la più colpita con 1.788 nuovi casi (di cui 722 in città), seguita da Varese con 837 e Como con 617. Rallenta invece il contagio in un'altra provincia particolarmente colpita dalla seconda ondata, ovvero Monza Brianza che fa registrare 435 nuovi casi. Per quanto riguarda gli altri territori, Bergamo conta 178 nuovi casi, Brescia 336, Cremona 81, Lecco 168, Lodi 127, Mantova 292, Pavia 293 e Sondrio 110.

Nuovo Dpmc Natale

Ora gli occhi di tutti sono puntati sul Natale 2020. Il nuovo Dpcm entrerà in vigore il 4 dicembre. Prevale la linea di non consentire spostamenti tra Regioni gialle se non per incontrare parenti di primo grado o se residenti in quella Regione. Per le seconde case, sarà possibile spostarvisi solo se si vive nelle regioni gialle, mentre è confermato il no alla riapertura degli impianti sciistici e l’obbligo di tampone/quarantena per chi va all’estero. E' invece ancora aperta la decisione sull'orario del coprifuoco e un suo eventuale spostamento.

Le altre notizie sul Covid:

Lombardia, svolta arancione: lezioni alle medie e negozi aperti

Morti e pazienti gravi: in Lombardia il virus in altalena / GRAFICO

L’altra faccia del dramma Covid: "Nessuno assiste più i miei fratelli"

Natale: la magia della messa della vigilia. Ma Gesù bambino non nacque a mezzanotte

"A scuola di domenica". Una raffica di no travolge la De Micheli