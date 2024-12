Squadra femminile pugliese derubata a Milano: “Ci hanno preso tutto, un disastro”

Hanno percorso quasi mille chilometri, dalla Puglia alla Lombardia, per finire ad essere derubate di tutto quello che avevano. È successo alla squadra di calcetto femminile a cinque Bitondo C5, in provincia di Bari, derubata di tutte le valigie a Peschiera Borromeo, nella periferia di Milano. “Ci hanno rubato tutto, non sappiamo nemmeno come tornare in Puglia”, ha raccontato il presidente del club, Silvano Intini.