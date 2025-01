Sit-in trattori nel milanese, agricoltori: "Chiederemo stato di crisi"

Anche in provincia di Milano sono tornati a protestare gli agricoltori a distanza di un anno dalla mobilitazione del settore durante la quale erano stati organizzati cortei di trattori in tutta Italia. Un gruppo di lavoratori si è ritrovato in presidio in un terreno agricolo lungo la Strada Provinciale 40, nel comune di Binasco