Ottavia Piana, la speleologa bloccata nella grotta Abisso Bueno Fonteno: i soccorsi in azione

Alle 13:30 di domenica pomeriggio l'infortunata è stata trasportata in un punto dove è stato allestito un campo base riscaldato. Alle 18 sono iniziate le attività di disostruzione del tratto più stretto nel quale la barella, per mano dei soccorritori, ha iniziato a muoversi poco dopo. Il tratto più stretto - alle 8 di lunedì - non è ancora stato superato dalla barella e dai soccorritori. (Video Soccorso Alpino e Speleologico Veneto)