Morte di Ramy, il padre: "Quelli del video sono carabinieri sbagliati. Ma ci sono anche quelli veri"

“Quelli che ho visto nel video, uno, due, tre, sono carabinieri sbagliati. Ma ci sono anche i carabinieri veri. Non sono tutti uguali, e ho fiducia in quelli giusti”, ha voluto specificare all’Ansa Yehia Elgaml, padre di Ramy e Tarek. E la madre: “Quando ho visto mio figlio morto investito, sotto la gazzella dei carabinieri, mi sono sentita male. Ma poi, dopo 45 giorni, ho potuto dormire. Perché quel video vuol dire che la verità sta arrivando, non è stata coperta”. “Nessuno ci ha chiesto scusa. Nessuno di loro ci ha chiamato, anche per un incontro, saremmo andati”