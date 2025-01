Milano, dà in escandescenze sul pullman della 90 e aggredisce ragazza

Momenti di paura su un pullman della linea 90 a Milano intorno alle 18.30 all’altezza dell’incrocio tra viale Monte Ceneri e via Mac Mahon. Una passeggera è stata aggredita per futili motivi da un ragazzo che brandiva in mano un coltello.