Milan-Feyenoord, la partenza del corteo dei tifosi olandesi

La partenza del corteo a piedi dei tifosi del Feyenoord dalla stazione della metropolitana di Lampugnano verso lo stadio Meazza di Milano, dove in serata è in programma la partita di Champions League contro il Milan. La marcia dei sostenitori è stata sorvegliata da numerosi poliziotti in tenuta antisommossa. In volo anche l'elicottero della polizia di stato.