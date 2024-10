Maltempo Nembro, tralicci franati a causa della piena del Serio. Il sindaco: "Dobbiamo zavorrarli"

Gianfranco Ravasio: "In questo momento due tralicci, uno di Enel e uno di Terna, si sono inclinati pericolosamente verso la pista ciclabile. Invitiamo tutti i cittadini a rimanere lontani da questa zona. Il traliccio più alto è sorretto solo dai cavi di acciaio quindi se uno di questi dovesse staccarsi si verificherebbe un pericoloso effetto frusta. Siamo in attesa di due piattaforme che serviranno per lo zavorramento dei tralicci per raddrizzarli e renderli meno pericolosi" (video di Samuel Bianchi).