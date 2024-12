Luca Salvadori, il papà del pilota morto fa causa agli organizzatori: "La tragedia di mio figlio? Evitabile"

Maurizio Salvadori pubblica in un video la ricostruzione dell’incidente motociclistico in Germania costato la vita al figlio: “Perché le barriere non erano assicurate al terreno? Luca ha sbattuto a 100 all’ora contro le balle di fieno”. Le frasi choc della direzione della gara