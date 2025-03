L'avvocato della famiglia Verzeni Luigi Scudieri: "Prendiamo atto della ritrattazione

Colpo di scena in tribunale questa mattina a Bergamo: Moussa Sangare ha negato davanti ai giudici di essere l'assassino di Sharon Verzeni. Per il legale della famiglia e dell'ex compagno Sergio Ruocco, "ha così dimostrato la piena capacità di difendersi a processo, ha ricostruito in modo circostanziato. Evidentemente è lucido".