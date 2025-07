Flash mob sulla Paullese: “Basta fermate fantasma, riattivatele al più presto” Centinaia di interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti. Tragico il caso della 63enne rimasta travolta da un tronco caduto lungo il Naviglio. A Milano per una volta Lambro e Seveso non hanno destato allarme ma non mancati allagamenti e disagi