Allagamenti nel quartiere milanese di Ponte Lambro, l'assessore Granelli: "Acqua vicina agli argini"

Il Lambro esonda solitamente quando il suo livello supera i 3 metri, benché dipenda anche da fattori come l’intensità e la durata delle piogge, la capacità di deflusso dei canali e lo stato delle opere di contenimento. Il livello alle 19.30, ha detto l’assessore comunale alla Protezione civile Marco Granelli, ha raggiunto i 2,70 metri sia a Ponte Lambro che ha Brugherio. "Memori di quanto successo pochi giorni fa – ha spiegato – abbiamo già fatto aprire tutti i chiusini e abbiamo in funzione due pompe idrovore in via Vittorini. Questo dovrebbe tutelare le cantine e la centralina elettrica”.