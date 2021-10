Varese, 3 ottobre 2021 - Urne aperte, oggi e domani, in provincia di Varese per le elezioni amministrative. Oggi, domenica 3 ottobre, si vota dalle 7 alle 23, mentre domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Poi, inizierà lo spoglio. Al voto 33 comuni, per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. In attesa del responso delle urne ci sono i tre comuni più popolosi della provincia: Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Sopra i 15mila abitanti anche Caronno Pertusella: 4 dunque i centri in cui si potrà andare al ballottaggio, previsto per il 17 e il 18 ottobre.

Elezioni comunali 2021: come e dove si vota in Lombardia

Affluenza: dalle 12 i dati in tempo reale

I Comuni al voto e i candidati sindaco

VARESE - Nel capoluogo sono sette i candidati sindaco. La coalizione di centrosinistra a favore del sindaco uscente Davide Galimberti è formata da 8 liste. 5 invece le liste della coalizione di centrodestra a sostegno di Matteo Luigi Bianchi. Gli altri cinque candidati sono sostenuti da una sola lista a testa. Si tratta di Noi Civici per Varese a sostegno della candidata sindaco Caterina Cazzato; Zanzi Sindaco - Varese 2.0 per Daniele Zanzi; Coletto Sindaco Azione con Carlo Calenda #Obiettivo2030 a sostegno di Carlo Alberto Coletto; Sinistra Alternativa Varese per Giuseppe Pitarresi; Varese Libera Tomasella Sindaco a sostegno di Francesco Tomasella.

ALBIZZATE - Ad Albizzate sono due i candidati: Mirko Zorzo per Mirko Zorzo sindaco e Mariangela Cassese per Noi Insieme.

BARASSO - A Barasso due i candidati: Lorenzo Di Renzo Scolari per La Voce di Barasso e Valentino Giudici per Barasso 2.0.

BESANO - Due candidati a Besano: Leslie Mulas di Besano Ideale e Mario Spelta di Besano per te.

BREBBIA - A Brebbia è candidato unico Alessandro Magni con Per Brebbia.

BRENTA - A Brenta sono in lizza Gianpietro Ballardin per Uniti per Brenta e Daniele Cervello per Lista civica - La nuova Brenta.

BREZZO DI BEDERO - A Brezzo di Bedero sfida tra Daniele Boldrini di Impegno e condivisione e Luca Minelli di Noi per voi.

BUSTO ARSIZIO - A Busto Arsizio la sfida per il posto da primo cittadino è a sei. Il centrodestra propone il sindaco uscente Emanuele Antonelli, sostenuto da 4 liste. Maurizio Maggioni è il candidato del centrosinistra, con 4 liste a sostegno. L'ex sindaco Gigi Farioli corre con il sostegno di Forza Busto-Civici Liberali e Popolari e I Riformisti-Lavoriamo per Busto, Gianluca Castiglioni è candidato per Busto al Centro, Chiara Guzzo per La Sinistra Chiara e Laura Bignami per Movimento per Busto.

CADEGLIANO VICONAGO - Due sfidanti a Cadegliano Viconago: Alberto Almieri per Progetto Comune e Vincenzo Marseglia di Unione Popolare Democratica.

CAIRATE - A Cairate gara a due tra Andrea Di Salvo di Progetto Comune Cairate e Anna Pugliese di Anna Pugliese Qualità della vita.

CARONNO PERTUSELLA - Tre i candidati in corsa a Caronno Pertusella: Marco Giudici per il centrosinistra con 3 liste a supporto, Valter Galli per il centrodestra con 4 liste a sostegno e Antonio Persiano per Uniti per Caronno Pertusella e Bariola.

CASALE LITTA - Sfida a due a Casale Litta tra Graziano Maffioli di Amministriamo insieme e Katia Cenci di Alleanza per Casale Litta.

CASTELLANZA - Tre i candidati a Castellanza: Mirella Cerini di Partecipiamo - Mirella Cerini sindaco, Angelo Soragni del Centrodestra unito per Castellanza e Alexandre Citati di Castellanza in movimento.

CISLAGO - Quattro i pretendenti in corsa a Cislago: Stefano Calegari di Ies - Impegno e Serietà, Luciano Lista di Uniamo Cislago, Debora Pacchioni di Cislago in Comune e Gianluigi Cartabia di Cartabia sindaco.

CITTIGLIO - A Cittiglio sono 4 i candidati: Rossella Magnani per Polis - Tradizione territorio innovazione, Alessandro Buzzi per Cittiglio cresce, Giuseppe Galliani per Galliani sindaco - Esperienza e continuità e Mario Paolicelli per Civica per Cittiglio.

CLIVIO - A Clivio candidatura solitaria per Giuseppe Galli di Uniti per Clivio.

COCQUIO TREVISAGO - Duello a Cocquio Trevisago, tra Danilo Centrella di Insieme per crescere e Andrea Andreoli di Primavera Cocquio. Candidato unico a Comerio: Michele Ballarini di Comerio Attiva.

CREMENAGA - Un solo candidato a Cremenaga: è Domenico Rigazzi di Unione Democratica. Sfida tutta in rosa a Cuasso al Monte, tra Loredana Bonora di Cuasso in Comune e Vanessa Valtorta di Viva Cuasso.

CUGLIATE FABIASCO - Tre candidati a Cugliate Fabiasco: Angelo Filippini di Crescere e rinnovarsi cugliate Fabiasco, Giuseppe Iorio di Cugliate Fabiasco Uniti e Marco Gasparini di Cugliate Fabiasco alternativo.

DAVERIO - A Daverio la corsa è a 3, tra Marco Colombo di Daverio Davvero, Franco Martino di Star bene a Daverio e Alberto Tognola di Daverio Cresce.

FAGNANO OLONA - A Fagnano Olona sfida a 4 tra Marco Baroffio di SìAmo Fagnano, Paolo Carlesso di Solidarietà e Progresso, Piera Stevanazzi di Fagnano Tricolore e Luciano Almasio di Centrodestra per Fagnano.

GALLARATE - A Gallarate sono cinque i candidati sindaco. Il primo cittadino uscente Andrea Cassani si ricandida per il centrodestra, con 5 liste a supporto. 5 anche le liste per il centrosinistra che punta su Margherita Silvestrini. Massimo Gnocchi si candida per Obiettivo Comune Gallarate, Sonia Serati per Più Gallarate e Gente di Gallarate, Tiziano Fracchia per Italexit.

INARZO - Duello a Inarzo, tra Fabrizio Montonati per Il mio paese Inarzo e Roberto Gorini per Inarzo Futuro.

LAVENA PONTE TRESA - A Lavena Ponte Tresa corsa in solitaria per Massimo Mastromarino con Io cambio con Mastromarino sindaco.

LEGGIUNO - 3 i candidati a Leggiuno: Giovanni Parmigiani di Libertà e partecipazione, Stefano Introini di Leggiuno per il Lago Maggiore 2021-2026 e Riccardo Valena di Siamo Leggiuno.

LUVINATE - A Luvinate Alessandro Boriani è candidato unico per Tre Torri Luvinate.

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA - A Montegrino Valtravaglia sfida tra Danilo Moroni per Noi per Montegrino e Fabio De Ambrosi per Fare Comune.

OGGIONA CON SANTO STEFANO - A Oggiona con Santo Stefano sfida tra Daniele Milani di Progetto Comune Milani Sindaco e Franco Ghiringhelli di Obiettivo Comune.

PORTO CERESIO - A Porto Ceresio sono in lizza in 3: Marco Prestifilippo per Porto Ceresio On, Jenny Santi per Porto nel cuore e Virgilio Benzi per Comunità Attiva.

SALTRIO - A Saltrio corsa a due tra Giuseppe Leto Barone di Saltrio Nuova e Maurizio Zanuso di Lista Civica Indipendenti 2021.

VERGIATE - A Vergiate gara a 4 tra Daniele Parrino di Uniti per Vergiate, Marta Birigozzi di Insieme per Vergiate, Romano Balzarini di Vergiate 2030 e Sarah Carlini di Lista Indipendente Carlini per Vergiate.