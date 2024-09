Riecco i Salotti di Mauro della Porta Raffo: conversazioni su arte, letteratura, società e politica

Varese, 7 settembre 2024 – Tornano i salotti di Mauro della Porta Raffo. Dopo una pausa di quasi cinque anni, dovuta al Covid e, soprattutto, alla chiusura della storica sede degli incontri, il caffè Zamberletti di corso Matteotti, lo scrittore e saggista varesino rilancia un appuntamento che, in oltre due decadi, ha portato in città centinaia di ospiti illustri.

Un rientro da cinema

La nuova stagione de “I salotti di Mauro della Porta Raffo” prenderà il via mercoledì 25 settembre alle 17.30 in una cornice prestigiosa, il Salone Estense del Palazzo Comunale di Varese.

Sono trascorsi quasi cinque anni dalla chiusura causa Covid del mitico Caffè Zamberletti che ha ospitato oltre duecentocinquanta incontri condotti dal noto saggista e scrittore, incontri ai quali, ricorda lo stesso della Porta Raffo, “hanno partecipato praticamente tutti gli artisti e gli intellettuali italiani e non solo”.

Tema del primo appuntamento di questa annata 2024-2025 sarà il rapporto di Varese con il cinema. “Attraverso fotografie e testimonianze – anticipa il Gran Pignolo, come venne ribattezzato da Giuliano Ferrara, che lo chiamò a far le pulci all’universo mondo in una gustosa rubrica pubblicata su Il Foglio – si ricorderanno i fasti della Varese anni Cinquanta e Sessanta quando Cinecittà era di casa”. Interverranno tre amici storici dei Salotti: Enrico Beruschi, Memo Remigi e Francesco Salvi.

Il secondo appuntamento

Il successivo incontro avrà luogo a Luino il 26 ottobre e, vista la vicinanza delle elezioni americane, tratterà quello specifico tema, con il duello fra la democratica Kamala Harris, che ha sostituito in corsa come candidata l’attuale presidente Joe Biden, e Donald Trump, il tycoon scelto dai Repubblicani, che prova a tornare alla Casa Bianca, di cui è già stato inquilino dal 2017 al 2021.