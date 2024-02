Zona giochi e ristoro accessibili a tutti

Fondi regionali per riqualificare il parco in via Stoppani a Vergiate che sarà reso più inclusivo. Il progetto dell’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Parrino (nella foto) prevede un percorso accessibile ai disabili, realizzazione di un’area ristoro con tavoli e panche a norma, giochi per accogliere anche i più piccoli. Per gli interventi il Comune si è aggiudicato un contributo regionale di circa 26mila euro a fronte dei 30mila complessivi del progetto. Importante il percorso accessibile ai disabili: 100 metri di pavimentazione in calcestruzzo drenante che sostituirà le mattonelle. Il tracciato consentirà di attraversare l’area verde senza barriere architettoniche, raggiungendo agevolmente la zona giochi e quella ristoro. La larghezza del percorso sarà di 1,60 metri per garantire il passaggio contemporaneo di due sedie a rotelle. "Continuiamo a rendere il territorio accessibile a tutti, perché è un segno di civiltà" fa rilevare Parrino.

L’amministrazione dunque prosegue con interventi a favore dell’inclusione, con l’eliminazione delle barriere architettoniche. Un progetto importante è stato completato e inaugurato un anno fa, il parco inclusivo in via Santa Eurosia, finanziato per buona parte con fondi regionali, che ha messo a disposizione uno spazio verde per giochi e aggregazione senza barriere. Allora aveva commentato il primo cittadino: "È un’opera della quale sono molto orgoglioso e che ritengo sia un segno di civiltà che offre a tutti i bambini l’opportunità di giocare insieme".

Rosella Formenti