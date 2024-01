"Una campagna informativa per far conoscere il centro antiviolenza"

Sul fronte del contrasto alla violenza di genere bisogna fare di più di quanto, a Bareggio, non si stia già facendo. È quanto ha chiesto la consigliera di minoranza, ed ex sindaco, Monica Gibillini alla Giunta di centrodestra di Linda Colombo. La città aderisce già da tempo al Centro antiviolenza di Magenta, una struttura che offre supporto alle donne vittime di stalking e violenza attraverso servizi di ascolto, assistenza psicologica e legale. Ma per Gibillini questo non basta.

"I tragici fatti di cronaca che ci sono stati nel 2023 raccontano di come il problema della violenza sulle donne sia purtroppo diffuso e allarmante". Per Gibillini bisogna dunque investire sulla prevenzione e sull’informazione diretta alle donne perché sappiano che ci sono realtà alle quali rivolgersi, come appunto il centro di aiuto magentino.

"Ho proposto che nel bilancio annuale del Comune mille euro vengano destinati a realizzare una campagna informativa efficace sui contatti e le modalità di accesso al Centro antiviolenza di Magenta".

La maggioranza ha accolto positivamente questa proposta, e ora si attendono le azioni operative da parte dell’assessore Beltramello, che ha assunto questo impegno durante uno degli ultimi Consigli comunali.

Camilla Garavaglia