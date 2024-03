Un laboratorio da saldatori. E i più bravi vanno al campionato

È una delle professioni antiche ma ancora molto ricercate e, per chi si distinguerà nella fase di formazione, è prevista la partecipazione ai campionati che ogni anno certificano la qualità dei migliori studenti in questo campo: la classe 5ª O - Industria meccanica dell’Isis Bernocchi partecipa al progetto “I4Lab@school-edizione Weld“, un’attività formativa sulle pratiche di saldatura organizzata da Asse4 - Rete di Imprese, che si avvale del Weld Vr Simulator Center e che è in grado di fornire importanti competenze per il futuro lavorativo. La strumentazione, allestita da un formatore esterno nel Laboratorio Cnc della scuola, consente ai ragazzi di lavorare in una realtà virtuale immersiva, in totale sicurezza.

"La proposta formativa si pone in continuità con la vocazione del Bernocchi all’innovazione tecnologica e alla collaborazione con le imprese del territorio, con la consueta attenzione alle opportunità offerte dalla realtà lavorativa – spiegano i portavoce dell’istituto legnanese –. La figura del saldatore professionale è una delle più richieste dal mercato ma delle più difficili da trovare. Da qui l’idea di un corso mirato a far acquisire competenze specifiche sulla saldatura, spendibili nelle aziende del settore metalmeccanico e dei processi di trattamento continuo".

Gli studenti del Bernocchi, dunque, trascorreranno una settimana di lavoro a scuola con il Weld Vr Simulator, che grazie al sistema di rilevamento del movimento, all’interfaccia grafica e all’uso delle torce di saldatura, consente di muoversi in un ambiente virtuale a elevato realismo. A corso concluso gli studenti potranno ottenere la Certificazione delle Competenze TS4W - Talent Skills for Work. Quelli che si saranno distinti parteciperanno al Campionato della Saldatura.P.G.