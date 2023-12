Troppi blackout in città. Il Comune scrive a Enel

Una richiesta formale di spiegazioni indirizzata a Enel Distribuzione per cercare di capire, al di là degli interventi messi in atto in occasione di ogni guasto, cosa ci sia all’origine dei numerosi blackout che si sono succeduti ancora nelle ultime settimane: la richiesta è stata inviata in questi giorni dal Comune a fronte delle tante segnalazioni che si sono succedute nelle ultime settimane, in diverse zone della città: corso Garibaldi, via Sondrio, zona Castello e via Gorizia. Nelle passate settimane anche nella zona di piazza del Popolo. Al momento l’unica cosa che si può fare, spiegano i portavoce di palazzo Malinverni, è chiamare il numero verde 803.500 bolletta alla mano (quando si segnala l’interruzione bisogna digitare al telefono il Pod, il codice dell’utenza specifica): in genere i riscontri sono piuttosto celeri e in un paio d’ore i tecnici intervengono e ripristinano la situazione, ma è evidente che all’origine di guasti tanto frequenti ci devono essere motivi più importanti da indagare. P.G.