Test per Hiv ed epatite a pochi passi dalla stazione. Già una ventina di persone si è rivolta al Check point

Aveva aperto i battenti pochi giorni fa e c’era qualche dubbio lecito sul pubblico potenziale che sarebbe stato in grado di attrarre: invece dall’apertura del 14 novembre già una ventina di persone si sono rivolte al Check point Legnano, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, per sottoporsi a test per Hiv e Hcv epatite. Un numero che supera ogni aspettativa e che ha visto persone delle fasce d’età più diverse, da under venti a quasi settantenni, presentarsi agli operatori. Oggi alle 17.30 nella Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids, il check point verrà inaugurato e sarà presentata l’equipe e il progetto da cui discende, ossia Fast Track cities. Oltre ai rappresentanti del Comune saranno presenti per la coop Albatros Elisa Casini, responsabile area Inclusione e Stefano Rusconi, primario di Malattie infettive dell’Ass Ovest Milanese e personale del Sert di Parabiago.