Suggestiva messa di Natale dei Lions

La tradizione che continua, dopo la sola interruzione degli anni del Covid, ha visto il 16 dicembre i soci del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini, del Lions Club Parabiago Host, del Lions Club Lombardy Digital HD, del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione e del Lions Club San Vittore Olona rappresentati dai loro stendardi essere presenti nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso in piazza Maggiolini a Parabiago per la celebrazione della Santa Messa di Natale dei Lions. Al termine della celebrazione ecumenica che Don Maurilio Frigerio ha reso molto suggestiva, la classica foto davanti ai labari e lo scambio degli auguri per un anno nuovo di soddisfazioni per i Club Lions che si impegnano per risolvere i problemi di tutti. Ch.S.