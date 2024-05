Stralegnanese del centenario. La corsa rivoluziona la viabilità

È la Stralegnanese del Centenario, la corsa podistica non competitiva per le vie di Legnano chiamata nel 2024 a celebrare l’importante anniversario, cento anni dall’attribuzione del titolo di Città, e domani mattina porterà centinaia di persone a sfilare correndo, chi più e chi meno, per i quartieri legnanesi. Il percorso di quest’anno passerà proprio per questo motivo a fianco di cinque luoghi speciali e simbolici della città, ognuno con la propria storia e la propria importanza: Piazza san Magno, il cuore pulsante e vitale di Legnano, Palazzo Malinverni, il Castello Visconteo di Legnano, la Manifattura Legnanese e il Monumento al Guerriero, un’icona che evoca le tradizioni storiche di Legnano e il suo legame con il Palio. Come i cartelli posizionati ormai da una decina di giorni segnalano, la manifestazione porterà anche a qualche modifica della viabilità. Saranno chiuse al traffico dalle 8 del mattino via Gilardelli, piazza Carroccio da via Gilardelli a via Milano, via Milano da piazza Carroccio a via Cuttica, via Cuttica da via Milano a viale Gorizia, viale Gorizia da via Cuttica a via Macello, via Castello; via Molini, corso Magenta da via Buozzi a via Castello, via Buozzi, via Sant’Ambrogio, via Palestro da via Sant’Ambrogio a via Lega, via Lega da via Palestro a via Alberto da Giussano, corso Italia da piazza Monumento a via San Domenico, piazza Monumento, via Verdi e, infine, via Crispi. Senso unico di circolazione, invece, sempre dalle 8 a fine manifestazione, nel sottopasso centrale in direzione di via XXIX Maggio; in corso Italia, nel tratto compreso tra piazza Monumento e piazza Butti, con deviazione in via XXIX Maggio; in corso Magenta, da via Cottolengo a via San Giovanni Bosco e in via Alberto da Giussano, da via Banfi a via Goito.P.G.