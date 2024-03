Rubano vestiti da una casa. I vicini danno l’allarme

Rubano vestiti in un appartamento ma mentre scappano con la refurtiva in un carrello vengono colti in flagrante dai carabinieri. È quanto accaduto lunedì nella zona di via IV novembre a Caronno. La vicenda è stata ricostruita con precisione in tribunale a Busto Arsizio, dove si è tenuto il processo che con la convalida dell’arresto di un tunisino e un libico di 37 e 23 anni senza permesso di soggiorno ma incensurati. I due, probabilmente con un complice, sono entrati in un appartamento di corso Italia da cui hanno prelevato dei vestiti che hanno cercato di portare fuori dall’abitazione con un carrello. Una fuga che ha attirato l’attenzione di alcuni residenti che hanno contattato i carabinieri.

Con un rapido sopralluogo i due malviventi sono stati individuati e bloccati dopo un breve inseguimento a piedi. Tanti i cittadini, l’episodio è avvenuto intorno alle 11 del mattino, che hanno assistito all’attività dei carabinieri apprezzandone la rapidità. S.G.