Rassegna dedicata all’arte sacra

Sono state restaurate grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e ora si possono ammirare in un’esposizione allestita al Castello di Masnago. Si tratta di undici opere d’arte del territorio, oggetto degli interventi del bando "Tesori Nascosti". La mostra omonima, giunta alla sua seconda edizione, è visitabile con ingresso gratuito fino al 30 marzo 2025. Molte di queste opere sono vere e proprie novità, dal momento che erano conservate finora in luoghi non accessibili al pubblico. La mostra, in sinergia con il Comune di Varese, è curata da Serena Contini. Propone un viaggio nella devozione.