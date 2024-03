Progetto “Diamoci una mano” : "Raccolti finora pochi alimenti"

L’appello è accorato, a lanciarlo i giovani volontari del progetto "Diamoci una mano", in difficoltà in questi giorni nella preparazione dei pacchi viveri da donare il giorno di Pasqua alle famiglie bisognose della città. "Nelle due date per la raccolta di alimenti a lunga conservazione – spiega Matteo Vago, tra i promotori del progetto – abbiamo ricevuto meno confezioni di quanto ci aspettassimo, quindi il rischio è di non riuscire ad avere viveri a sufficienza per i pacchi". Per questo i volontari lanciano un accorato appello ai cittadini e alle aziende, "dateci una mano", abbiamo bisogno del vostro aiuto per poter garantire anche quest’anno il pacco viveri alle famiglie in difficoltà segnalate dalle associazioni. Anche una confezione in più di pasta o riso per noi è preziosa". Senza dimenticare le uova di cioccolato per la festa dei bambini. L’appuntamento è per oggi dalle 16 alle 18 a Sacconago, in piazza Papa Giovanni XXIII, i giovani ritireranno alimenti a lunga conservazione che saranno donati alle famiglie e piatti già cucinati che il giorno di Pasqua saranno distribuiti ai senzatetto alla stazione Fs di Busto Arsizio. Info: 3462281305.