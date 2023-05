Prof varesina premiata a Berlino tra i migliori docenti di tedesco: è la prima italiana

Gazzada Schianno, 9 maggio 2023 – C’è anche una docente italiana tra i 21 insegnanti che ieri, 8 maggio, a Berlino, hanno ricevuto il “Deutscher Lehrkräftepreis – Unterricht innovativ”, premio che da 15 anni viene assegnato ai migliori professori di tedesco che si sono distinti per impegno e dedizione nel loro lavoro, attraverso lezioni innovative. La cerimonia di premiazione si è tenuta al centro Axica, a pochi passi dalla Porta di Brandeburgo.

A ricevere il premio nella categoria “didattica innovativa” è stata Marina La Pietra, docente di tedesco all’Isis Keynes di Gazzada Schianno, con il progetto di gemellaggio elettronico in lingua tedesca, “Vergesst die Opfer nicht – Non dimenticate le vittime”, realizzato dall’Isis Keynes in collaborazione con la prof Anita Hoehle dell’istituto tedesco “Heinrich