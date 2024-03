Palazzo Estense, Giornata dell’Unità nazionale. Protagonisti anche gli studenti varesini

È la "Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera" quella che viene celebrata tutti gli anni il 17 marzo. A Varese a organizzare la cerimonia istituzionale è l’Associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859, che per quest’anno ha optato per la data di lunedì 18 in modo da poter rendere possibile la partecipazione delle scolaresche. L’appuntamento sarà nel Salone Estense, a partire dalle 10.30. L’evento, che gode del patrocinio di Prefettura, Provincia e Comune di Varese, vedrà tra i protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo Varese 1 diretto da Luisa Oprandi, che hanno svolto delle attività sul Risorgimento. Ad entrare nel merito del significato della ricorrenza sarà quindi il docente di storia contemporanea dell’Università dell’Insubria Antonio Maria Orecchia. Ad ogni classe presente verrà poi consegnata una bandiera tricolore. "Sono manifestazioni trascurate che noi cerchiamo di rinvigorire perché hanno un senso importante", ha commentato il presidente del sodalizio varesino Luigi Barion nell’illustrare il programma. La giornata vedrà come da tradizione anche la consegna del Premio Giovanni Valcavi, che per questa ottava edizione verrà assegnato a Renzo Oldani, patron della Società ciclistica Alfredo Binda che tutti gli anni organizza la Tre Valli Varesine. "Artefice del Campionato del mondo del 2008 a Varese, volano del rilancio turistico sportivo della città e del suo territorio – si legge nella motivazione – esempio trascinante di impegno e capacità manageriali anche nel campo benefico". Infine un’anticipazione da parte del presidente Barion: in autunno sarà presentata una guida risorgimentale della città.L.C.