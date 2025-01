Messa, visite guidate e polenta. La festa patronale è ricca di eventi

Proseguono oggi gli appuntamenti della festa patronale di San Giulio, promossi dall’Amministrazione, Comunità pastorale e associazioni. Alle 17.30 in Biblioteca (piazza Castegnate 2) verrà inaugurata la mostra degli elaborati selezionati del concorso "50° elevazione a Città", frutto del lavoro delle classi V elementare dell’Istituto comprensivo (visitabile fino all’8 febbraio).

Giovedì alle 18, nella Chiesa S.Giulio, la Santa Messa, e a seguire alle 18.45, in piazza della Libertà, "brucia la Gioeubia", con stand che offriranno vin brulè, polenta e brusciti, pane di San Giulio e vin santo, a cura di Rione In Sü, Pro Loco, Alpini, Caritas e Co.Ge.Ma. (Comitato genitori dell’Istituto Manzoni).

Sabato alle 11, in Biblioteca, la proiezione del documentario "Noi della Cantoni", con Daniele Pozzi (Liuc Heritage Hub). Alle 15, nella sede di "Area giovani" in via Vittorio Veneto, l’apertura della pesca di beneficenza pro campanile. Alle 17 in Villa Pomini (via Don Testori) l’inaugurazione della mostra "Metamorfosi visibili. Opere di Fausto Bianchi" (fino al 9 marzo) e alle 21 nella Chiesa S. Giulio, un concerto dell’Ensemble Officium Musicum.

S.V.