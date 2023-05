Maxi-furto di rame: palestra chiusa

Palestra comunale chiusa per furto. Ladri di rame in azione a Cuggiono con gravissimi danni per l’impianto sportivo. Un furto che ha causato notevoli problemi quello avvenuto sopra la palestra di Cuggiono dalla quale è stata asportata tutta la lattoneria in rame. Il sindaco Giovanni Cucchetti è subito corso ai ripari: "Con procedura d’urgenza sono stati attivati i lavori di ripristino che sono iniziati in questa settimana. Abbiamo prontamente provveduto a fare denuncia ai carabinieri e ad attivare l’assicurazione. Un danno importante che ci ha costretto a chiudere la struttura, e siamo dispiaciuti per i disagi causati alle società sportive che utilizzano la palestra in un periodo cruciale dei campionati".