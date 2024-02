La svolta sostenibilità. Imprese più green. In crescita l’utilizzo di fonti rinnovabili

Tra le imprese varesine cresce la consapevolezza dell’importanza di utilizzare fonti energetiche non fossili. Lo si legge tra i numeri dell’analisi condotta dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Dall’approfondimento, sviluppato su dati Terna, emerge come in provincia l’energia prodotta da fonti rinnovabili, considerando le quote di fotovoltaico ed idroelettrico, si sia incrementata del 23,5% in un solo anno. Il contributo maggiore a questa crescita viene proprio dal fotovoltaico, che tra il 2018 e il 2022, ultimo anno disponibile, ha visto un aumento del 41,8%, toccando quota 188,6 gigawattora. Un dato che eguaglia ormai il quantitativo generato da fonti rinnovabili di provenienza idroelettrica. In particolare in provincia di Varese sono attualmente in funzione oltre 20.300 impianti fotovoltaici, che generano una potenza pari a 208 megawatt. "Un modello di crescita economica sostenibile che sia attento alle fonti rinnovabili - sottolinea il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello - è una scelta a favore del futuro e delle nuove generazioni, ma non solo: al tempo stesso, è anche un modo per garantirsi autonomia ed efficienza energetica, abbassando i costi e le bollette delle nostre imprese". L’attenzione del territorio verso l’efficienza energetica emerge anche da un’altra classifica, quella relativa alla spesa ponderata per abitante in riferimento alla riqualificazione degli edifici pubblici e privati, residenziali e commerciali: secondo dati Enea Varese si colloca al decimo posto in Italia, con un investimento medio pari a 183,2 euro pro capite.

"Il nostro impegno - continua Vitiello - punta a incentivare e supportare al meglio il sistema Varese per accrescere ancor di più l’attenzione verso fonti energetiche rinnovabili, favorendo la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Da qui l’avvio della Comunità Energetica Rinnovabile di MalpensaFiere, già arrivata alla sua costituzione, e il progetto di quella collegata al Centro Congressi Ville Ponti". È inoltre attivo un bando con contributi per le imprese.