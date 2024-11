“La montagna raccontata“ è firmata Cai. Via al ciclo di incontri con gli scrittori

Il Cai locale, con il patrocinio del Comune di Castellanza, ha organizzato "La montagna raccontata", un ciclo di tre incontri con scrittori. Si inizia giovedì con Enrico Camanni (foto) che, presentando il suo libro "Se non dovessi tornare", introdurrà alla figura di Gary Hemming, alpinista Usa. Il secondo incontro sarà giovedì 21 novembre con Franco Faggiani e il suo "L’inventario delle nuvole", sulle vicende della famiglia Cordero in Valle Maira. Infine giovedì 28 novembre Monica Malfatti racconterà la figura dell’alpinista Claude Barbier. Le serate si terranno nella Sala conferenze della Biblioteca (piazza Castegnate 2) alle 20.45; l’ingresso è libero. "La sezione cittadina Cai contribuisce ad arricchire il calendario degli incontri della Biblioteca civica - afferma l’assessore alla Cultura, Davide Tarlazzi -. Parlare di libri è di norma un’esperienza stimolante e coinvolgente. In questo caso si aggiunge il filo rosso della passione per la montagna".