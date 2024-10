Istituzione Zerbi senza guida: "Basta beghe politiche. Ora nominate il direttore"

Un appello dai sindacati per risolvere, il prima possibile, i problemi dell’istituzione Zerbi che gestisce le scuole materne cittadine. È arrivato con una nota firmata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp che invitano l’amministrazione ad accantonare le beghe politiche e a risolvere un problema che si protrae da giugno. In sostanza, a parte qualche settimana con un facente funzioni nominato subito dopo l’estate, l’istituzione Zerbi si trova senza direttore amministrativo con evidenti problemi di gestione. Non a caso prima dei sindacati si era mosso anche il cda che ha "conferito mandato al presidente Giuseppe D’Elia di intervenire con il Comune per sollecitare l’erogazione delle risorse personali necessarie al miglior funzionamento dell’istituzione".

"Interlocuzioni con l’ente comunale che non hanno sortito alcun effetto – spiegano i sindacati –. Con nota del 26 settembre il funzionario comunale ha dichiarato la indisponibilità a proseguire nel ruolo di facente funzioni di direttore amministrativo, scelta riteniamo appropriata in considerazione delle responsabilità civili e legali che un direttore amministrativo di un ente di tale portata ha verso terzi, non da ultimo verso la sicurezza nei luoghi di lavoro". Da qui l’appello all’amministrazione: "Abbiamo necessità di risposte urgenti, immediate, non è possibile che dall’inizio del 2023 l’istituzione sia costantemente in una situazione di precarietà che solo grazie al senso del dovere dei dipendenti, alla loro professionalità e alla consapevolezza di avere in carico la parte più fragile della cittadinanza continuano imperterriti a fornire un servizio di eccellenza".

Sara Giudici