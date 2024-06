Induno Olona, arrestati due pusher: trovati cocaina e contanti nel blitz in casa

Induno Olona – Arrestati due giovani albanesi per detenzione ai fini dello spaccio di cocaina.

In seguito ad attività investigativa, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Varese, ha individuato un’abitazione di Induno Olona, presumibilmente utilizzata da alcuni cittadini di nazionalità albanese, dediti allo spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno effettuato mirati servizi e appostamenti. La perquisizione domiciliare ha dato esito positivo, permettendo di rinvenire e sequestrare 155 dosi di cocaina pronte per essere smerciate, oltre ad una somma di denaro contante di circa 14.000 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio di droga.

Gli agenti hanno arrestato i due giovani, il primo fermato in auto, il secondo mentre usciva dall’abitazione, per entrambi il reato è detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Dopo l’udienza di convalida, i due sono stati presi in carico dall’Ufficio Immigrazione per le pratiche di rimpatrio.