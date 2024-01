In arrivo la festa della Gioeubia

Dopo il Falò di Sant’Antonio, la cui edizione 2024 è andata in archivio con grandi numeri di presenze e un successo organizzativo per i Monelli della Motta, a Varese è tempo per un’altra tradizione di inizio anno. L’ultimo giovedì di gennaio sarà infatti il giorno della Gioeubia, una ricorrenza che verrà celebrata come sempre dalla Famiglia Bosina. L’appuntamento è per la sera del 25 gennaio con la cena alle ore 20 presso il Ristorante Vecchia Riva in località Schiranna. Andrà così in scena la festa della donna in "salsa bosina": nell’occasione tradizionale in onore del gentil sesso sarà assegnato il premio Varese Donna 2024. Per le signore che desiderino provare ad indossare l’abito bosino per la serata sono disponibili capi tradizionali nella sede dell’associazione in via Speroni 19. Durante la serata della Gioeubia saranno assegnati anche i riconoscimenti del concorso di poesia. L.C.