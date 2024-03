Il filosofo Sini dona all’Insubria raccolta di 778 testi e documenti

L’Università dell’Insubria accoglie la biblioteca e l’archivio di Carlo Sini. Il celebre filosofo ha donato una raccolta di 778 testi e documenti vari al Centro internazionale insubrico Carlo Cattaneo e Giulio Preti con l’obiettivo di valorizzare e rendere fruibile il materiale a studiosi e ricercatori interessati. Il centro ospiterà anche l’Archivio Carlo Sini, ovvero lettere, documenti, carteggi e schizzi da lui elaborati o ricevuti. Nato nel 1933 a Bologna, Sini ha dato un contributo significativo alla comprensione del linguaggio, dell’interpretazione e del rapporto tra la filosofia e altre discipline. Autore di oltre 50 volumi, molti dei quali tradotti in diverse lingue, ha insegnato filosofia teoretica all’Università degli studi di Milano fino al 2009. "La riflessione di Sini non solo costituisce l’ultima grande voce della Scuola di Milano, ma rappresenta anche uno straordinario punto di riferimento internazionale per tutti coloro che sviluppano la filosofia quale riflessione critica sul presente e sul passato", commenta Fabio Minazzi, direttore del Centro Internazionale Insubrico. L.C.