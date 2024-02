Il canile ha bisogno di una nuova casa. Pressing su Palazzo Estense

VARESE

Il canile di Varese necessita da tempo di una nuova sede. Quella attuale in via Friuli negli ultimi anni è stata spesso soggetto di allagamenti, situazione che ha visto l’intervento del Comune la scorsa estate con alcuni lavori di messa in sicurezza. Ma il bisogno di spazi diversi rimane, e il trasloco è nelle idee dell’amministrazione, come spiegato lo scorso novembre dall’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino in un’apposita commissione. C’è infatti un progetto realizzato dall’associazione che gestisce la struttura e l’area individuata per il nuovo canile è quella dei Duni a Bizzozero. Nel frattempo durante la sessione di bilancio a fine dicembre Regione Lombardia ha approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere Giacomo Cosentino che prevede un contributo di 100mila euro per il canile varesino.

Alla luce di questa novità la Lega torna dunque alla carica, chiedendo all’amministrazione di intervenire. Lo fa con un’interrogazione firmata dal consigliere Stefano Angei, insieme alla capogruppo Barbara Bison e a Franco Formato di Varese Ideale. "Quella del canile è stata una delle prime battaglie che ho portato avanti da consigliere comunale, prima con lo stanziamento di maggiori fondi a suo favore e poi per il suo spostamento - dichiara Angei - ormai il tempo delle chiacchiere è finito, i volontari e i cani non possono più rimanere lì dove sono oggi". La collega Bison esprime un ringraziamento alla Regione per il contributo e chiama in causa il Comune. "A questo punto ci aspettiamo che il progetto di trasferimento del canile subisca una bella accelerata. Abbiamo sentito tante parole. Anche troppe. Ora vogliamo vedere i fatti". Franco Formato chiede che "Palazzo Estense indichi con chiarezza i tempi per finalizzare l’intervento di ripristino o di realizzazione della nuova struttura". L.C.