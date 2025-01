Giornata di riuso e sostenibilità al “Repair Café“

Stop all’usanza di buttare le cose vecchie con la fine dell’anno. A Saronno si può ripararle e dar loro nuova vita. Non a caso, sabato torna l’appuntamento con il “Repair Café“, l’apprezzatissima iniziativa che consente di risparmiare e in contemporanea di aiutare anche il pianeta. L’evento è ormai diventato una tradizione a Saronno e, come sempre, si svolgerà a “Il Tassello“, uno spazio dedicato alla sostenibilità e alla creatività, nato nei locali di via Don Monza 13A.

Coloro che decideranno di partecipare all’iniziativa green potranno portare oggetti guasti o danneggiati, come ad esempio piccoli elettrodomestici, capi di abbigliamento o biciclette, per ricevere supporto dai volontari esperti nella riparazione. L’obiettivo è semplice: ridurre gli sprechi, allungare la vita degli oggetti e sensibilizzare la comunità sull’importanza del riuso.

L’appuntamento di sabato rappresenta un’occasione anche per fare formazione attiva sul campo: imparare tecniche di riparazione, condividere competenze e fare rete con persone che condividono l’impegno per un futuro più sostenibile. I volontari, infatti, non solo aggiustano gli oggetti, ma spiegano anche ai partecipanti come prendersene cura, promuovendo l’autonomia e la consapevolezza.

Il “Repair Café“ di Saronno si è ormai consolidato come un punto di riferimento per chi desidera un’alternativa al consumismo, offrendo una valida soluzione per ridurre l’impatto ambientale. L’iniziativa è aperta a tutti, con ingresso libero e senza necessità di prenotazione.