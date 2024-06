Gallarate, il barista si rifiuta di dargli ancora da bere e lui dà in escandescenze: arrestato

Gallarate (Varese) , 30 giugno 2024 – L’arresto da parte dei carabinieri è avvenuto stamattina, in manette un giovane ubriaco che nella notte a Gallarate ha creato scompiglio.

A chiedere l’intervento alcuni testimoni del comportamento violento del giovane che ha cominciato a dare in escandescenze perché il gestore di uno dei bar della zona, viste le condizioni in cui il ragazzo si trovava, rifiutava di dargli ancora da bere. Con lui c’erano altri suoi amici, frequentatori abituali della zona della stazione, dove purtroppo episodi violenti si sono verificati di recente, tutti erano ubriachi.

A quel punto vista la situazione, temendo il peggio, qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno cercato di portare alla calma il giovane molto aggressivo. Dopo circa mezz’ora sono riusciti a caricarlo in macchina e a portarlo in caserma, quindi è stato arrestato. Sempre nella note dopo l’una in centro sempre a Gallarate ancora una lite tra ubriachi, al pronto soccorso un trentenne per essere medicato.