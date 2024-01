Escalation di furti, i residenti chiedono più controlli

Cittadini preoccupati che chiedono interventi urgenti sul fronte sicurezza dopo l’ondata di furti. Succede a Villa Cortese e alcuni scrivono al sindaco: "Mi rivolgo a lei in qualità di cittadino preoccupato per esporre una crescente emergenza riguardante i continui furti in appartamento che stanno affliggendo la nostra comunità negli ultimi mesi, tendo a rischio la sicurezza e il benessere dei residenti, la gravità della situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti". Alla lettera fa seguito un’interpellanza dei consiglieri d’opposizione Daniele Crespi e Alessandro De Vito: "La sicurezza è un tema complesso, che riguarda in maniera molto concreta la vita quotidiana dei cittadini e che richiede azioni integrate, che mirino a migliorare la qualità dello spazio pubblico e della sua fruibilità, a promuovere e tutelare legalità". Dal canto suo il sindaco Alessandro Barlocco: "La sicurezza è pertinenza dello stato e nello specifico del ministero dell’Interno. Continueremo a contribuire all’azione delle Forze dell’ordine che si occupano della sicurezza del territorio con un rapporto stretto, che esiste già e continuerà ad esistere". Ch.S.