Donata a Palazzo Malinverni la foto “Ponte sull’Olona”

Palazzo Malinverni si impreziosce con un’immagine d’autore. Ieri Carlo Mari ha donato al Comune la foto "Ponte sull’Olona", del 2005, che è stata esposta nella mostra "Carlo Mari. Io Milano tra gli appunti di una vita fotografica" a Palazzo Leone da Perego in settembre. Lo scatto, che misura 80 x 100 cm, sarà posizionato in uno spazio all’interno del municipio aperto al pubblico, dove potrà essere ben visibile ai cittadini. "A nome di tutti i legnanesi voglio ringraziare Carlo Mari per questo dono che dimostra il suo affetto per la nostra città e che renderà più bello lo spazio comunale che l’ospiterà - dice il sindaco Lorenzo Radice -. Con questa donazione, che ci era stata preannunciata in occasione della sua personale al Leone da Perego, consolidiamo il rapporto con un grande fotografo". Carlo Mari, nato nel 1959, si occupa di fotografia di reportage, soprattutto di viaggio e natura, ma anche di moda e pubblicità. E’ stato inviato per l’Africa dalla "The Harvill Press" di Londra, per documentare la vita dell’Africa dell’Est, realizzando lavori sul paesaggio, la gente e le popolazioni tribali. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste come Zoom, Mondo sommerso, Il Subacque, Le Monde de la mer. Le sue immagini sono state esposte al Festival Mondial de l’image submarine Antibes (in Francia), alla Book Fair di Francoforte, alla Galleria African House Forum, a Monaco di Baviera. S.V.