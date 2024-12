Crolla tendone. Alcune famiglie senza corrente

Il vento ha soffiato con violenza su tutto il territorio varesino, con raffiche che secondo le rilevazioni del Centro Geofisico hanno raggiunto i 110 chilometri all’ora al Campo dei Fiori. E, come succede sempre più spesso, le raffiche hanno causato danni mentre decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, entrati in azione già nella notte soprattutto per numerosi alberi caduti sulle strade e sulle linee elettriche. I danni maggiori a Daverio dove sotto la forza del vento è crollata una tensostruttura; a Casale Litta invece un albero è finito sulla linea elettrica lasciando ieri mattina senza corrente alcune famiglie. Le zone maggiormente interessate quelle di Varese, Luino, Ispra e Busto Arsizio, i vigili del fuoco sono stati impegnati per l’intera giornata. In Valceresio a creare problemi ieri mattina dopo le 8 un albero rovinato al suolo al confine tra Arcisate e Viggiù con disagi al traffico per la chiusura della strada riaperta alle 12. Al Sacro Monte per le forti raffiche si sono staccate alcune tegole dalla copertura della stazione d’arrivo della funicolare. Oggi, secondo le previsioni, la situazione migliorerà su tutto il Varesotto: la giornata sarà soleggiata, in calo il favonio e anche le temperature.

Rosella Formenti