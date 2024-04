Ciclista di 32 anni investita da una moto. Tanto spavento ma è fuori pericolo

È stata portata all’ospedale di Saronno in codice verde la 32enne che ieri è stata vittima di un incidente in via Volonterio sul cavalcavia che porta al quartiere scolastico. La donna che viaggiava sulla propria bicicletta è stata investita da una moto. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte del conducente della moto. Sul posto è arrivata l’auto infermieristica e l’ambulanza che poi l’ha portata al pronto soccorso. Essenziale la presenza della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico. Lo scontro è avvenuto alle 8,20 creando code e rallentamenti dal centro di Saronno fino al confine con Gerenzano. La situazione è tornata alla normalità solo intorno alle 10. Sara Giudici