Casa del volontariato. Direttivo rinnovato e un anno di impegni

Nuove nomine alla Casa del volontariato. Il presidente uscente Monica Ciardiello passa il testimone a Simone Brusatori (Lions Club Legnano Carroccio), affiancato dal vicepresidente Rosa Romano, che eredita il ruolo di Nino Tola. Riconfermate Maria Grazia Tosi (segretaria) e Fatima Mendoza (tesoriera). Gli incarichi avranno durata triennale. È stata inoltre presentata la relazione del consuntivo 2023. "L’anno sociale è stato caratterizzato dal consolidamento delle attività e dall’apertura della nuova sede a Mazzafame – afferma Ciardiello –. Le organizzazioni aderenti sono 41, di cui 6 cooperative sociali, 2 associazioni di stranieri e 3 Lions Club".

"Tra i servizi svolti vi sono state le consulenze dello Sportello contributi/agevolazioni, di supporto per la ricerca di finanziamenti. Lo Sportello volontariato ha registrato 22 colloqui di persone adulte (anche lavoratori e non solo pensionati) con interesse per il sociale". Una decina le manifestazioni promosse. Tra le attività benefiche, l’adesione a "Emergenza terremoto Siria", con una donazione a Save the Children per l’acquisizione di 116 kit medici per i bimbi e "Donando col cuore a Legnano", raccolta di 600 scatole-regalo di Natale destinate a famiglie in difficoltà. Silvia Vignati