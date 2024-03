Camion urta balcone e scontro tra auto

Due auto e quattro persone coinvolte per lo scontro avvenuto ieri mattina alle 8 alla Cassina Ferrara. In via Larga all’altezza della chiesa di San Giovanni Battista si è verificato lo scontro tra due vetture. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze che ha fatto accorrere i mezzi di soccorso. Il personale sanitario della Croce Rossa di Saronno e dell’autoinfermieristica si sono occupati delle persone coinvolte tra cui due bimbe una di 2 e una di 6 anni. Nessuno, neanche conducenti delle vetture (una donna di 29 anni e un uomo di 46 anni) hanno riportato gravi conseguenze anche se le operazione di soccorso, iniziate subito dopo l’impatto alle 8 si sono protratte per permettere di eseguire tutti gli accertamenti sanitari del caso. Pomeriggio movimentato invece tra via Parini e via Manzoni dove un camion ha urtato un balcone. Sono caduti diversi calcinacci e suo posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale. L’intersezione è stata chiusa al traffico fino alla fine delle verifiche quando la polizia locale ha transennato l’area del marciapiede sotto il balcone danneggiato.

S.G.